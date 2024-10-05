До главы СК дошли слухи, что молодежные банды приезжих терроризируют петербуржцев. Бастрыкин затребовал доклад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигрантов на жителя Петербурга. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале СК поздним вечером 4 октября.

«Сообщается, что в Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», говорится в сообщении ведомства. Уточняется также, что в неких «социальных медиа» появилось видео, на котором «несколько мигрантов избивают молодого человека».

Уголовное дело было возбуждено по статье 213 УК РФ -хулиганство. Она предусматривает до восьми лет лишения свободы. Доложить о ходе расследования поручено исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову.