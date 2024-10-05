Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В результате ДТП с туристическими автобусами на трассе, соединяющей Анталью и Аланью, пострадали 12 человек. Об аварии рассказало 5 октября турецкое издание IHA, не уточняя гражданства пострадавших. По данным издания, один автобус врезался в другой, остановившийся у обочины, чтобы высадить туристов у отеля. Несмотря на жуткие кадры с раскуроченными автобусами и разбитыми стеклами, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Подробности прояснила российская Ассоциация туроператоров: по ее информации, оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана, и это клиенты одного туроператора. По его информации, из пострадавших — двое россиян.

«Пострадавшие россияне были застрахованы, им была оказана помощь на месте, затем они были доставлены в медицинские учреждения для дополнительного обследования, — говорится в сообщении АТОР. — Туристы в автобусах, вовлечённых в ДТП, отказавшиеся от дополнительного медицинского обследования, уже отдыхают в своих отелях».

Ранее 22 сентября в Турции перевернулся автобус с туристами, возвращавшимися в Анталью после поездки в Каппадокию. Пострадало 18 человек.