Обыски по делу о преступном криптосообществе привели к оружию в Сертолово, к которому есть вопросы

Уголовным делом о незаконном хранении оружия и боеприпасов обернулся визит к жителю Всеволожского района Ленобласти следователей из Москвы. Из столицы к нему нагрянули по следам преступного сообщества.

О возбуждении дела 5 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», старт ему дали 58 патронов и АК-103, обнаруженные на даче у 47-летнего жителя Сертолово, в прошлом возглавлявшего рыболовецкие компании.

Автомат и патроны нашли во время обыска на участке мужчины в садоводстве «Заозерное» 2 октября. Это одно из десятков мероприятий, проходивших в этот день в Петербурге и Ленобласти по делу о преступном сообществе, возбуждённому столичным следствием. Под подозрением создатели платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryrtex. Участникам вменяют также неправомерной доступ к компьютерной информации и оборот средств платежей, незаконную банковскую деятельность. Сообщалось, что из разных регионов в Москву по этому делу доставили 96 человек. Предполагаемый организатор — предприниматель, угодивший под персональные санкции.