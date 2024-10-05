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Происшествия Исход мордобоя в Мурино решила дама с младенцем

Исход мордобоя в Мурино решила дама с младенцем

1 957
1 комментарий

Субботнее утро жителей Мурино разнообразила яростная драка, которая разгорелась возле дома 18/10 на улице Шувалова. Накал страстей попал в объектив очевидцев, видео опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Мурино. Девяткино».

—  Мурино, утро, — со смехом комментирует происходящее девушка за кадром.

Из-за чего разгорелся конфликт, скорее всего, так и останется загадкой. Однако, судя по расположению автомобилей (черная «Мазда» перекрыла отступы серебристой «Шкоде») и мигающим «аварийкам», скорее всего, один водитель решил, что другой был не прав, и решил донести истину кулаком.

Урок длился недолго: через 10 секунд оба противника повалились на асфальт, правда, крепких объятий не разжали. Но тут уже не выдержали зрители: разнимать противников бросился парень в светлой куртке, из «Мазды» решительно вступила в кучу-малу дама с младенцем на руках.

Мурино регулярно попадает в криминальные сводки: то собаку из окна выкинут, то найдут на пустыре бездыханное тело с ножевыми ранениями, то разразится драка со стрельбой. Чем живет самый большой город в Ленобласти, выясняла «Фонтанка».

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Комментарии
1
triton1977
47 минут
Ну хорошо что еще такое относительно спокойное утро в Мурино)) Просто подобный "мордобой" при ряде стихийных обстоятельств может заппосто перерасти в кровавую поножовщину..
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