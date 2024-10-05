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Общество Авиакомпания Emirates Airlines запретила брать на борт пейджеры

Авиакомпания Emirates Airlines запретила брать на борт пейджеры

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5 комментариев

Авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой на борт пейджеры и рации, запрет распространяется также на провоз устройств связи в ручной клади и багаже для всех пассажиров, путешествующих на всех рейсах «в, из или через Дубай», сообщил перевозчик на своем официальном сайте.

Обнаруженные устройства власти будут конфисковывать, добавляет авиакомпания.

Кроме того, из-за региональной эскалации Emirates отменила до понедельника все рейсы в или из Иордании, Ирака, Ирана и Ливана. Рейсы в или из Бейрута отложены до 15 октября.

В сентябре в результате взрывов пейджеров в Ливане более 4 тыс. человек получили ранения, более 10 местных жителей погибло. Зарубежные СМИ сообщали, что устройства взорвались в тот момент, когда на них поступило зашифрованное сообщение.

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Комментарии
5
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
а так хотелось пейджер взять)
alanfil
1 час
Ну, то есть когда израильтяне подорвут какого-нибудь террориста с помощью его мобильника, никому нельзя будет телефон в самолете везти?)
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