Петербуржца разоружили на уголовное дело после нападения на медиков в Весёлом Посёлке

Жителю Невского района Петербурга предстоит отвечать по уголовной статье за выступление с ножом против медиков, приехавших ему на помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 октября, в отношении 50-летнего петербуржца возбуждено дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда (ст. 119 УК). По данным «Фонтанки», его отпустили под обязательство о явке, изъяв нож.

Под следствие мужчина — в прошлом предприниматель, занятый торговлей, — угодил после инцидента, который произошёл на улице Антонова-Овсеенко около полуночи 3 октября. По этому адресу была вызвана бригада скорой, чтобы привести в чувство лежащего на земле человека. Уже в машине нетрезвый пациент очнулся и схватился за нож, фельдшеру пришлось спасаться бегством.