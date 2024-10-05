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Происшествия Петербуржца разоружили на уголовное дело после нападения на медиков в Весёлом Посёлке

Петербуржца разоружили на уголовное дело после нападения на медиков в Весёлом Посёлке

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1 комментарий

Жителю Невского района Петербурга предстоит отвечать по уголовной статье за выступление с ножом против медиков, приехавших ему на помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 октября, в отношении 50-летнего петербуржца возбуждено дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда (ст. 119 УК). По данным «Фонтанки», его отпустили под обязательство о явке, изъяв нож.

Под следствие мужчина — в прошлом предприниматель, занятый торговлей, — угодил после инцидента, который произошёл на улице Антонова-Овсеенко около полуночи 3 октября. По этому адресу была вызвана бригада скорой, чтобы привести в чувство лежащего на земле человека. Уже в машине нетрезвый пациент очнулся и схватился за нож, фельдшеру пришлось спасаться бегством.

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Комментарии
1
280920854
1 час
Офигеть. У врачей куча всяких лекарств - сделали укольчик и быдло превратился в овощ на всю жизнь. А списать все на алкоголь.
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