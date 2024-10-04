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Происшествия Вынул ножик из кармана. Петербуржца привлекли за выступление в машине скорой

Вынул ножик из кармана. Петербуржца привлекли за выступление в машине скорой

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1 комментарий

В Петербурге фельдшеру из бригады скорой помощи пришлось убегать от агрессивного пациента в Веселом Поселке. Чувство страха вызвал внезапно блеснувший нож, стало известно «Фонтанке» 4 октября.

Накануне ночью в полицию обратился диспетчер скорой помощи. Девушка рассказала, что некий гражданин нападает на бригаду на улице Антонова-Овсеенко. Прибывший наряд ППСП задержал пьяного 50-летнего мужчину. Было установлено, что медики приехали привести его в чувство, так как тот лежал на земле. В машине скорой пациент вдруг начал доставать нож, фельдшер испугалась и выбежала из салона автомобиля.

Гражданин был доставлен в 75-й отдел полиции, в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
1
Слава России!
1 час
владение ножом на уровне бога Ра открывает доступ в окоп.
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