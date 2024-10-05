Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

1 м/c,

зап.

 763мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Призыв закручивает гайки
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Со дна реки в Петербурге подняли BMW

Со дна реки в Петербурге подняли BMW

3 321
7 комментариев

Спасатели в Петербурге ранним субботним утром поднимали со дна реки BMW. Салон оказался пустым.

1 из 3

Вытаскивали из воды автомобиль, стоявший на набережной Макарова. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу 5 октября, иномарка скатилась в воду.

BMW пробыл несколько минут на глубине в 2 метра и на удалении от берега в 10 метров.

Утром 3 октября спасателям точно так же пришлось доставать автомобиль со дна реки. «Лада» скатилась в воду с края Университетской набережной, обошлось без пострадавших. Для спасения пришлось привлекать автокран и водолазов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Панкихой
1 час
Сколько всё-таки идьётов. Порой думается что все.
Igor_SPb
1 час
"BMW пробыл несколько минут" - вот это оперативность! Спасатели уже ждали, когда упадет? Ведь поднять со дна тоже нужно время.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25