Со дна реки в Петербурге подняли BMW

Спасатели в Петербурге ранним субботним утром поднимали со дна реки BMW. Салон оказался пустым.
Вытаскивали из воды автомобиль, стоявший на набережной Макарова. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу 5 октября, иномарка скатилась в воду.
BMW пробыл несколько минут на глубине в 2 метра и на удалении от берега в 10 метров.
Утром 3 октября спасателям точно так же пришлось доставать автомобиль со дна реки. «Лада» скатилась в воду с края Университетской набережной, обошлось без пострадавших. Для спасения пришлось привлекать автокран и водолазов.
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