Со дна реки в Петербурге подняли BMW

Спасатели в Петербурге ранним субботним утром поднимали со дна реки BMW. Салон оказался пустым.

1 из 3 Источник: ГУ МЧС по Петербургу

Вытаскивали из воды автомобиль, стоявший на набережной Макарова. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу 5 октября, иномарка скатилась в воду.

Источник: ГУ МЧС по Петербургу

BMW пробыл несколько минут на глубине в 2 метра и на удалении от берега в 10 метров.

Утром 3 октября спасателям точно так же пришлось доставать автомобиль со дна реки. «Лада» скатилась в воду с края Университетской набережной, обошлось без пострадавших. Для спасения пришлось привлекать автокран и водолазов.