Дроны атаковали Воронежскую область. Под ударом — несколько предприятий, на одном из них начался пожар

Ночью с пятницы на субботу украинские беспилотники атаковали «несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию» в Воронежской области. Об этом 5 октября сообщает губернатор Александр Гусев.

Первый раз опасность атаки БПЛА глава региона объявил в 20:31 в пятницу, затем оповестил об угрозе повторного налета дронов в 01:25. В 02:54 Гусев отчитался о том, что несколько беспилотников были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силами ПВО, но без последствий не обошлось.

При попытке атаковать беспилотниками предприятия, на территории одного из них «возникло возгорание», пишет Гусев в 03:28. Масштаб пожара он не уточнил, добавив лишь, что на месте происшествия работают оперативные службы. Там же один человек был ранен: мужчина получил осколочное ранение в руку.

«На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет», утверждает губернатор, не называя ни одного из объектов.

Между тем, местные паблики сообщают о полете дрона и звуках, напоминающих взрывы, в районе села Красное, где находится спиртзавод. Официально удар по спиртзаводу власти не подтверждали.

По последним данным губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.