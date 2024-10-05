Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

южн.

 762мм 95%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Дроны атаковали Воронежскую область. Под ударом — несколько предприятий, на одном из них начался пожар

Дроны атаковали Воронежскую область. Под ударом — несколько предприятий, на одном из них начался пожар

17 996
9 комментариев

Ночью с пятницы на субботу украинские беспилотники атаковали «несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию» в Воронежской области. Об этом 5 октября сообщает губернатор Александр Гусев.

Первый раз опасность атаки БПЛА глава региона объявил в 20:31 в пятницу, затем оповестил об угрозе повторного налета дронов в 01:25. В 02:54 Гусев отчитался о том, что несколько беспилотников были сбиты и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силами ПВО, но без последствий не обошлось.

При попытке атаковать беспилотниками предприятия, на территории одного из них «возникло возгорание», пишет Гусев в 03:28. Масштаб пожара он не уточнил, добавив лишь, что на месте происшествия работают оперативные службы. Там же один человек был ранен: мужчина получил осколочное ранение в руку.

«На другом предприятии, подвергшемся атаке БПЛА, пострадавших и разрушений нет», утверждает губернатор, не называя ни одного из объектов.

Между тем, местные паблики сообщают о полете дрона и звуках, напоминающих взрывы, в районе села Красное, где находится спиртзавод. Официально удар по спиртзаводу власти не подтверждали.

По последним данным губернатора, режим опасности атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY21
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
282694747
56 минут
Э про водочку мы не договаривались!Красная линия!!!
280279109
2 часа
Спирт завод? Ужас!! Ударили по самому стратегическому предприятию!!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25