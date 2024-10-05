«Учительский труд вызывает особое уважение»: Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

«Вы избрали для себя непростую, ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни», обратился президент не только к школьным педагогам, но и к преподавателям вузов, наставникам колледжей и техникумов — всем, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием.