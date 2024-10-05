«Учительский труд вызывает особое уважение»: Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин 5 октября поздравил российских педагогов с Днем учителя. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
«Вы избрали для себя непростую, ответственную и благородную миссию, всецело посвящаете себя ученикам, стремитесь сделать всё, чтобы они выросли достойными людьми, обрели знания, ценности, принципы, которые станут для них надёжной опорой во взрослой жизни», обратился президент не только к школьным педагогам, но и к преподавателям вузов, наставникам колледжей и техникумов — всем, кто связал свою жизнь с образованием и воспитанием.
«Учительский труд вызывает особое уважение», отметил Путин и добавил, что «Россия всегда славилась сильной педагогической школой». По его словам, именно преемственность поколений, сбережение и приумножение традиций позволяют развивать систему образования «на суверенной основе», «совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы».
Ранее президент поддержал идею вести «Разговоры о важном» в детских садах.
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