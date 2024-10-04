Суд в Петербурге арестовал предполагаемых организаторов фиктивных браков для мигрантов

Трое петербуржцев арестованы по подозрению в организации фиктивных браков для мигрантов. Как стало известно «Фонтанке», такую меру пресечения назначил Смольнинский районный суд вечером 4 октября.

Утром 4 октября пресс-служба МВД сообщла, что полиция Петербурга и сотрудники УФСБ пресекли деятельность предпринимателей, которые якобы сводили мигрантов, желающих приобрести гражданство, и россиян, не сопротивлявшихся фиктивному браку.

Трое выходцев из стран ближнего зарубежья услугу «свахи» оценивали в 200 тысяч рублей. За четыре года как минимум 7 жительниц Петербурга согласились выйти замуж за мигранта понарошку. Каждая якобы получила от своего новоиспеченного супруга от 30 до 100 тысяч рублей.