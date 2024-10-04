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Общество «Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно». Столтенберг рассказал, как в юности обедал с сотрудником КГБ

«Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно». Столтенберг рассказал, как в юности обедал с сотрудником КГБ

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2 комментария

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью Financial Times, как в юности раз в месяц встречался в ресторане с сотрудником КГБ в Норвегии. «Я не делал ничего такого, за что мне было бы стыдно», — заявил он.

С человеком по фамилии Кириллов, который, по мнению Столтенберга, «без сомнения» был из КГБ, он познакомился ы 1980-х. Тот пригласил его на обед. Самому норвежскому политику, тогда было чуть больше 20 лет и он возглавлял Лигу рабочей молодежи — молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии.

«И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, — отметил Столтенберг.

В 1991 году Столтенберг попытался переманить своего знакомого по просьбе норвежской контрразведки. Но тот не принял предложение.

Норвежский политик Йенс Столтенберг занял пост генсека НАТО в 2014 году, долгое время позиционировал себя в качестве сторонника диалога с Москвой. Но на летнем саммите 2022 года в Мадриде перечеркнул все свои предыдущие заявления и назвал Россию «главной угрозой» блока на предстоящее десятилетие. На этой неделе Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, ему на смену пришел бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

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Комментарии
2
почти бросил..)
1 час
Кириллов - молодец, стойким оказался, а вот тот, который в Дрездене - всё же сломался..)
263784231
34 минуты
Вероятно, правильный перевод фразы г-на Столтенберга выглядит так: "Чтобы я такого не делал, мне никогда не было стыдно..."
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