Не рекомендовано посещать. Рассказываем, сколько россиян съездили в Иран в этом году

О том, сколько туристов посетили Иран в 2024 году и что происходит сейчас, 4 октября «Фонтанке» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Какие ограничения были введены для поездок в Иран

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запусках ракет со стороны Ирана. Буквально весь мир напряженно следил и продолжает следить за ситуацией, развивающейся на Ближнем Востоке. Некоторые рейсы из России в Израиль были отменены и перенесены. Росавиация попросила по возможности воздержаться от поездок в вышеперечисленные страны. Однако в АТОР заявили, что сейчас снижения туристического потока нет.

Сколько россиян съездили в Иран в 2024 году: данные АТОР Узнать «В среднем в квартал Иран посещает около 10 тысяч российских граждан. За девять месяцев в 2024 году — порядка 30 тысяч человек. Из них с целью туризма — не более 5-6 тысяч», — уточнили в ассоциации туроператоров.

Тот, кто сейчас все-таки передумает и не полетит в Иран, финансово никак пострадать не должен. Министерство экономического развития РФ рекомендовало представителям туристического бизнеса не штрафовать людей, которые могут передумать и отменить запланированную поездку в эту страну.

«Туроператорам <…> Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Зачем путешественники едут в Иран

Туристы, выбирающие для своего отпуска Иран, часто едут туда за восточным колоритом. Памятники архитектуры в Тегеране, дворцы Кашана, средневековые площади и, конечно, местные рынки. Один из таких — Тебризский базар. Внутри него находится настоящая сокровищница из всего, что может захотеть увидеть турист в Иране: мечети, галереи, антикварные магазины и даже бани. В 2010 году Тебризский базар был внесен ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия.

О приключениях петербургского журналиста в Иране и о том, что он увидел в этой стране, можно прочитать в серии репортажей. Так, корреспондент 47news поделился впечатлениями о бедных кварталах в материале «Как живет Иран 40 лет под санкциями? Куда бедняку на лошади нельзя». Репортаж оттуда, где сила Ирана, читайте здесь.