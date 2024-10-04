Двух петербуржцев осудили на 11 лет за пропаганду терроризма

Два жителя Петербурга осуждены на 11 лет за публичные призывы и пропаганду терроризма. Их поймали во время расклеивания листовок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу 4 октября.

По версии следствия, мужчины вступили в онлайн-сговор с представителями двух организаций с Украины, которые в России считаются террористическими. Им было предложено за деньги рассказывать о деятельности этих организаций. В период с весны 2022 года до августа 2023-го они изготовили листовки с призывами вступать в ряды вооруженных формирований на территории Украины и отправились расклеивать их по городу. Свой след они оставили и в одном из населенных пунктов Новгородской области. На сделку мужчины пошли за денежное вознаграждение, но вскоре были пойманы.

Как ранее писала «Фонтанка», один из них работал уборщиком в филармонии.

В результате петербуржцев признали виновными в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1, 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет: первые три года в тюрьме, последующие — в колонии строгого режима. Также мужчинам запретили заниматься администрированием сайтов.