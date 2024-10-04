«Я не получила ни копейки». Мужчина, уничтоживший машину коллеги в Петербурге, решил избежать суда на СВО

В октябре прошлого года у жительницы Петербурга угнали автомобиль. После длительных следственных действий был назначен суд. Однако угонщик, по словам потерпевшей, постоянно откладывал выплаты, обещая, что «всё уладит». К первому заседанию по делу, назначенному на 22 июля 2024 года, мужчина не вернул «ни копейки» — государственный эксперт оценил ущерб в 1 миллион 395 тысяч рублей, а на следующее заседание просто не пришел, рассказала 4 октября «Фонтанке» Анастасия, оставшаяся без денег и машины.

29 октября 2023 года 27-летний житель Белгородской области сел в нетрезвом состоянии в Audi A6 своей коллеги по работе в Петербурге и уехал в неизвестном направлении. На его пути встал сначала Ford Focus, а затем фонарный столб в районе Петергофского шоссе, который и завершил эту поездку. Его привлекли за неповиновение полиции.

«Мы работали вместе, а в машине рабочая форма его была. Я дала ключи, чтобы человек сходил форму забрал, а он угнал машину. Не имея прав в принципе и навыков вождения», — вспоминает Анастасия. Итогом этой поездки стало уголовное дело по части 3-й статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб».

«Судья спрашивал: „Вы прощаете, не прощаете?“ Я говорю: „Нет, конечно“. Ну, потому что человек вообще ничего не выплатил, даже его адвокат на него так посмотрел, встал и говорит: „Так ты же мне сказал, что ты что-то выплатил“», — рассказала «Фонтанке» пострадавшая Анастасия.

Тем временем угонщик подписал контракт с Минобороны и тем самым смог избежать суда, уточнила потерпевшая. «Я лишилась машины и не получила ни копейки денег, а он просто ушёл от ответственности», — возмутилась Анастасия.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что суд приостановил уголовное дело, так как подсудимый убыл на СВО. По его возвращении в Петербург суд должен возобновить дело, однако каким будет итоговое решение, неизвестно, поскольку такой судебной практики в городе еще не было.