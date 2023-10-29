В Петербурге нетрезвый водитель пытался выбить страйк на Audi A6. Его задержали, когда автомобиль развалился

Водитель на автомобиле бизнес-класса устроил яркий заезд на юго-западе Петербурга. После себя он оставил разбитые автомобили. Финиш случился у фонарного столба.
Как сообщает пресс-служба
Спустя четыре минуты в дежурке снова раздался звонок. Белый
Полицейские нашли лихача на проспекте Ветеранов. К этому моменту «Ауди» уже был разбит после столкновения со столбом. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.
«Полицией проводится проверка, по результатам которой в отношении мужчины будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.