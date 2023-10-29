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    В Петербурге нетрезвый водитель пытался выбить страйк на Audi A6. Его задержали, когда автомобиль развалился

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    Водитель на автомобиле бизнес-класса устроил яркий заезд на юго-западе Петербурга. После себя он оставил разбитые автомобили. Финиш случился у фонарного столба.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 октября в полицию обратилась петербурженка, которая пожаловалась на своего знакомого. Мужчина в подпитии сел за руль ее Audi A6 и уехал в неизвестном направлении.

    Спустя четыре минуты в дежурке снова раздался звонок. Белый Audi A6 подбил «Форд Фокус» на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе.

    Полицейские нашли лихача на проспекте Ветеранов. К этому моменту «Ауди» уже был разбит после столкновения со столбом. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

    27-летнего жителя Белгородской области привлекли к административной ответственности, в том числе за неповиновение полиции.

    «Полицией проводится проверка, по результатам которой в отношении мужчины будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

    «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

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