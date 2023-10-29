В Петербурге нетрезвый водитель пытался выбить страйк на Audi A6. Его задержали, когда автомобиль развалился

Водитель на автомобиле бизнес-класса устроил яркий заезд на юго-западе Петербурга. После себя он оставил разбитые автомобили. Финиш случился у фонарного столба.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 29 октября в полицию обратилась петербурженка, которая пожаловалась на своего знакомого. Мужчина в подпитии сел за руль ее Audi A6 и уехал в неизвестном направлении.