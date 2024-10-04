«Уходите отсюда!» В Ярославле обвиняемого в краже кенгуру заключили под стражу до конца ноября

Мужчину, обвиняемого в краже кенгуру, отправили под стражу на 1 месяц и 26 дней. До 27 ноября он будет находиться в СИЗО № 1 «Коровники». Об этом 4 октября сообщает портал 76.RU.

РИА Новости уточняет, что на данный момент обвинение было предъявлено только за похищение кенгуренка Кроша. Животное было украдено из ярославского зоопарка ночью 27 сентября.

Обвиняемый во время заседания суда вел себя достаточно эмоционально и даже устроил истерику. «Уходите отсюда!» — кричал он представителям СМИ. Суду мужчина сказал, что пришел в зоопарк и, увидев кенгуру, «не смог удержаться».

Мужчина подозревается в краже еще двух кенгурят из зоопарка в Калужской области. Известно, что во время похищения одно из животных погибло. «Любителя» кенгуру правоохранители задержали 2 октября во Владимирской области.