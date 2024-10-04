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Происшествия «Уходите отсюда!» В Ярославле обвиняемого в краже кенгуру заключили под стражу до конца ноября

«Уходите отсюда!» В Ярославле обвиняемого в краже кенгуру заключили под стражу до конца ноября

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2 комментария

Мужчину, обвиняемого в краже кенгуру, отправили под стражу на 1 месяц и 26 дней. До 27 ноября он будет находиться в СИЗО № 1 «Коровники». Об этом 4 октября сообщает портал 76.RU.

РИА Новости уточняет, что на данный момент обвинение было предъявлено только за похищение кенгуренка Кроша. Животное было украдено из ярославского зоопарка ночью 27 сентября.

Обвиняемый во время заседания суда вел себя достаточно эмоционально и даже устроил истерику. «Уходите отсюда!» — кричал он представителям СМИ. Суду мужчина сказал, что пришел в зоопарк и, увидев кенгуру, «не смог удержаться».

Мужчина подозревается в краже еще двух кенгурят из зоопарка в Калужской области. Известно, что во время похищения одно из животных погибло. «Любителя» кенгуру правоохранители задержали 2 октября во Владимирской области.

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Комментарии
2
VKuser174198221
1 час
..... психиатрическая экспертиза- адназначна!
Zdobsi
32 минуты
Кенгурят жалко. Кенгуру же не заставить насильно размножаться в неволе? Все это хлопотно и долго. Да и наверное издевательство над животными? Откуда такие "любители" берутся?
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