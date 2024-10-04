Попова: распространения лихорадки Марбург на территории России не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила вероятность распространения лихорадки Марбург на территории России. Тем не менее отдельные случаи ее завоза могут встречаться.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания», — отметила Попова на встрече с журналистами 4 октября.

Обеспокоенность лихорадкой Марбург связана с распространением вируса в Руанде. Чтобы исключить возможные эпидемиологические риски, Роспотребнадзор на постоянной основе мониторит ситуацию, рассказали в пресс-службе ведомства накануне.

Вирус Марбург вызывает смертельно опасную геморрагическую лихорадку, рвоту, диарею, боль в мышцах или кровотечение. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, а сама болезнь часто приводит к летальному исходу.