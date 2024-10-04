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Общество Попова: распространения лихорадки Марбург на территории России не будет

Попова: распространения лихорадки Марбург на территории России не будет

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6 комментариев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила вероятность распространения лихорадки Марбург на территории России. Тем не менее отдельные случаи ее завоза могут встречаться.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания», — отметила Попова на встрече с журналистами 4 октября.

Обеспокоенность лихорадкой Марбург связана с распространением вируса в Руанде. Чтобы исключить возможные эпидемиологические риски, Роспотребнадзор на постоянной основе мониторит ситуацию, рассказали в пресс-службе ведомства накануне.

Вирус Марбург вызывает смертельно опасную геморрагическую лихорадку, рвоту, диарею, боль в мышцах или кровотечение. Инкубационный период длится от 2 до 21 дня, а сама болезнь часто приводит к летальному исходу.

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Комментарии
6
Barmaley_5e4d0211d3423
1 час
Ну, раз обещала .... Хорошо. Спасибо.
274573038
59 минут
Это та которая фуфломициновую вакцину от коронавируса за ярд разрабатывала и втюхивала?Ей верим!
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