Роспотребнадзор обещает «задержать» на границе вирус Марбург, вызывающий смертельно опасное заболевание

У Роспотребнадзора есть возможность для раннего выявления заражения вирусом Марбург. Как сообщает 3 сентября ведомство, контролирующая служба вооружена необходимой диагностической тест-системой, разработанной в подведомственном научном учреждении.
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде «Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков», — сообщает ведомство.
Прибывающих в Россию с признаками инфекционных заболеваний выявляют в пунктах пропуска на границе с помощью АИС «Периметр». Такой контроль проводится для всех, в том числе для тех, кто приезжает из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В случаях подозрения на заражение вирусом Марбург, вызывающим смертельно опасную геморрагическую лихорадку, проводится исследование с применением диагностических тест-систем.
Кроме того, Роспотребнадзор обратился к россиянам, планирующим поездки в африканские страны, с просьбой учитывать риск заражения экзотическими инфекциями.
Подробнее об опасности вируса Марбург и болезни, которую он вызывает, читайте здесь.
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