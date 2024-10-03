Роспотребнадзор обещает «задержать» на границе вирус Марбург, вызывающий смертельно опасное заболевание



Прибывающих в Россию с признаками инфекционных заболеваний выявляют в пунктах пропуска на границе с помощью АИС «Периметр». Такой контроль проводится для всех, в том числе для тех, кто приезжает из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В случаях подозрения на заражение вирусом Марбург, вызывающим смертельно опасную геморрагическую лихорадку, проводится исследование с применением диагностических тест-систем.