И снова «мышиный» вирус. Петербургский профессор рассказала, чем вспышка марбургской лихорадки грозит миру

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Марбургская лихорадка закрыла на один день аэропорт и вокзалы Германии. Те, кто помнит, как мир погружался в пучину ковида, обмерли.

Ограничения в Германии ввели накануне из-за подозрения на заражение вирусом Марбург прибывшего из Руанды студента-медика. Прямым рейсом из этой африканской страны молодой человек прилетел во Франкфурт-на-Майне и вместе с подругой сел на поезд, направлявшийся в Гамбург. Симптомы, похожие на грипп, проявились у него во время поездки. 3 октября стали известны результаты исследования — заражение вирусом не подтвердилось, однако пара должна будет провести 21 день в карантине.

Европа впервые столкнулась с марбургской геморрагической лихорадкой в 1967 году, когда вспышки этого заболевания произошли в Германии (Марбург и Франкфурт) и в Сербии (Белград). Их связывали тогда с использованием в лабораториях африканских зеленых мартышек, ввезенных из Уганды. Позже вспышки и отдельные случаи заболевания регистрировались в разных странах Африки после посещения пещер, где обитают колонии летучих мышей Rousettus.

Рано радоваться?

На сегодня в африканской Руанде уже 27 заболевших геморрагической лихорадкой Марбурга, восемь из них умерли. Успокаивая европейскую публику, СМИ Германии сообщили, что вернувшийся оттуда студент и его попутчики в безопасности. Не поторопились ли они с таким заявлением, «Фонтанка» спросила у Хатуны Перадзе, доктора медицинских наук, профессора кафедры инфекционных заболеваний взрослых СПбГПМУ.



«То, что сегодня тест на вирус Марбург отрицательный, еще ни о чем не говорит. Инкубационный период составляет три недели, и до его завершения необходимо будет делать лабораторные исследования: в первые дни после заражения тест может и не обнаружить вирус. А риск заболеть у молодого человека велик — посмотрите, большая часть заболевших как раз медики, которые лечили пациентов с лихорадкой Марбург», — объясняет она.

Экзотические инфекции изучаются на кафедре инфекционных заболеваний взрослых Педиатрического университета с 1905 года, когда здесь открыли клинику. С геморрагическими лихорадками врачи знакомы давно. Лечили и изучали лихорадки Денге, Крым-Конго, местные геморрагические лихорадки. Говорят, что Марбург — самая тяжелая из них.

Пандемии не будет?

ВОЗ оценивает риск распространения вируса Марбург как очень высокий на национальном уровне, высокий — на региональном, и низкий — на глобальном уровне. Но, как поясняет Хатуна Перадзе, 27 заболевших — это вспышка инфекционной болезни, а любая вспышка может перейти в эпидемию: «Будем надеяться, что все благополучно закончится. Уже выступил министр здравоохранения Руанды, сказал, что необходимые профилактические меры предпринимаются. Но учитывая, что в группе риска оказалось много людей, напряженность сохраняется».

По сообщению ВОЗ, 27 случаев заражения этой «мышиной» лихорадкой зарегистрированы в семи округах Руанды, 70 % подтвержденных случаев заражения выявлены у работников двух больниц в Кигали. Все контактные сейчас находятся под наблюдением врачей, их 300 человек.

С одной стороны, радует, что марбургский вирус не так контагиозен (способен распространяться), как коронавирус или похоже протекающая Эбола. Он не передается воздушно-капельным путем. С другой — путей передачи все равно много. Хатуна Перадзе рассказывает: «Вирус концентрируется в биологических жидкостях (кровь, слюна, сперма, выделения) и может передаваться при поцелуях, половых контактах, контактах с кровью и выделениями, например при транспортировке анализов или при уходе за больным человеком и смене ему постельного белья или одежды. Но это не все. Мыши живут не только в пещерах, на плантациях они загрязняют своими экскрементами фрукты и овощи — если их плохо помыли, возникает риск заражения алиментарным путем, как у любой инфекции „грязных рук“. Тут речь идет об эндемичных по этому вирусу районах, хотя это не мешает распространению вируса в любой регион мира, как мы уже знаем».

В чем отличие марбургской лихорадки от «российской»

Как рассказала профессор СПбГПМУ, геморрагическая лихорадка Марбурга отличается от наших, «российских» (Конго-Крымской, ГЛПС — геморрагической лихорадки с почечным синдромом, распространенной и в Ленинградской области), более тяжелым течением и очень высоким риском летального исхода — до 90 %.

Проявляется болезнь внезапно и остро лихорадкой — температура тела достигает 39-40 градусов и держится долго, две недели и больше. В это время у человека болят мышцы, суставы, мучает тошнота и рвота — интоксикация сильно выраженная. В первые дни высыпания появляются во рту, на слизистой нёба, а на 5-7-й день — папулезная сыпь появляется на коже. Позже увеличивается печень, поражается желудочно-кишечный тракт, появляется жидкий стул, организм обезвоживается. Тяжелые проявления геморрагического синдрома — кровотечения из разных органов: глаз, носа, десен, может быть маточное кровотечение. Возникает тахикардия, снижается артериальное давление. Если сначала человек становится заторможенным, то со временем теряет сознание.

То есть это реанимационные пациенты, спасать которых невероятно сложно. Потому что специфического лечения нет. Да и профилактировать заболевание нечем, вакцину от марбургской лихорадки еще не изобрели. Лечение – только симптоматическое и направленное на борьбу с обезвоживанием.

Появляются предположения, что в качестве профилактики тяжелого течения болезни можно использовать вакцину от Эболы, но ни клинических испытаний, ни практики ее применения для защиты от лихорадки Марбурга до сих пор не было.

Вирус задержат на границе

3 октября Роспотребнадзор сообщил, что с помощью установленных в погранпунктах АИС «Периметр» проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков. Зараженных вирусом Марбург «из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой» обещают выявить вовремя. Для быстрой диагностики лихорадки Марбурга санитарные врачи могут использовать российские диагностические тест-системы.