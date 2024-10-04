Бортников: Исключение талибов* из списка террористов находится на завершающей стадии

В России процесс исключения запрещенного ныне движения «Талибан»* из списка террористических организаций находится на завершающей стадии. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Александра Бортникова.

В Астане на 55-м заседании СОРБ директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников отметил, что в России проработка вопроса об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций подходит к завершающей стадии.

Как объясняет Бортников, Россия видит, что талибы готовы бороться с наиболее опасным крылом запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ** — «Вилаят Хорасан»**, которому «продолжает поставлять ресурсы Запад». Глава ФСБ уточняет, что западная сторона использует ИГИЛ** для подрывных акций под ложным флагом на территории РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что движение «Талибан»* контролирует власть в Афганистане, поэтому талибы* — союзники России в борьбе с терроризмом. Президент РФ добавил, что Россия должна поддерживать политические отношения с Афганистаном и с теми структурами, которые контролируют ситуацию в стране. Власти Афганистана, в свою очередь, открыты для сотрудничества с Россией в разных сферах. По словам и. о. министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдула Умари, Кабул готов расширять контакты с Москвой в области безопасности, борьбы с терроризмом, налаживать прямое авиасообщение и играть в футбол.

*Движение «Талибан» (талибы) признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

** «Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России.