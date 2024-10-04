В Екатеринбурге две женщины помогли 600 мигрантам незаконно остаться в России

Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность двух россиянок, которые организовали каналы незаконной миграции для иностранцев. Благодаря их действиям в страну прибыло более 600 человек. Об этом 4 октября сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

Женщин в возрасте 44 и 45 лет задержали в Екатеринбурге. «Прикрытием для въезда иностранных граждан на территорию России служила деятельность семи юридических лиц», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 322.1 УК России (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Иркутске глав двух этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. По предварительным данным, совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение они выдавали мигрантам необходимые для предоставления в органы МВД сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ.