Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Что такое Кудрово
Промышленный Петербург
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Город Специалисты осмотрели трещины, появившиеся на доме в переулке Джамбула. Повреждения назвали незначительными

Специалисты осмотрели трещины, появившиеся на доме в переулке Джамбула. Повреждения назвали незначительными

996
4 комментария

Специалисты прошедшей ночью осмотрели трещины, появившиеся в квартире и на фасаде дома 17 в переулке Джамбула. Повреждения оказались незначительными. Об этом 4 октября «Фонтанке» сообщили в городской аварийно-восстановительной службе.

После заявки местных жителей на адрес выезжали управляющая организация, служба МЧС и аварийная бригада.

«При визуальном осмотре обнаружены незначительные трещины штукатурного слоя. Заявитель доступ в квартиру не предоставил. Дополнительное обследование фасада УК еще будет проводить в светлое время суток», – уточнили в аварийной службе.

Накануне жители дома 17 рассказали «Фонтанке», что заметили на стенах несколько трещин практически сразу после начала асфальтных работ около здания. Сейчас там проходит реконструкция сетей Центрального района. В организации «Россети Ленэнерго» уточнили, что их специалисты проводят работы с соблюдением всех строительных норм.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
alexadmin
42 минуты
Запомните этот твит. И запишите фамилии специалистов.
274573038
24 минуты
Рухнет так же как и на Гороховой и Зеленина только попозже
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
Новости компаний
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Новости компаний
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
ТОП 5
Новости компаний
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05
На тепловых сетях от котельной «Петербургтеплоэнерго» в Сестрорецке прошла противоаварийная тренировка
3 октября, 12:19
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54