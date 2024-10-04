Специалисты осмотрели трещины, появившиеся на доме в переулке Джамбула. Повреждения назвали незначительными

Специалисты прошедшей ночью осмотрели трещины, появившиеся в квартире и на фасаде дома 17 в переулке Джамбула. Повреждения оказались незначительными. Об этом 4 октября «Фонтанке» сообщили в городской аварийно-восстановительной службе.

После заявки местных жителей на адрес выезжали управляющая организация, служба МЧС и аварийная бригада.

«При визуальном осмотре обнаружены незначительные трещины штукатурного слоя. Заявитель доступ в квартиру не предоставил. Дополнительное обследование фасада УК еще будет проводить в светлое время суток», – уточнили в аварийной службе.

Накануне жители дома 17 рассказали «Фонтанке», что заметили на стенах несколько трещин практически сразу после начала асфальтных работ около здания. Сейчас там проходит реконструкция сетей Центрального района. В организации «Россети Ленэнерго» уточнили, что их специалисты проводят работы с соблюдением всех строительных норм.