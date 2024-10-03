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Город «По стене пошла трещина». Жители дома в переулке Джамбула заметили проблему вскоре после начала асфальтных работ

«По стене пошла трещина». Жители дома в переулке Джамбула заметили проблему вскоре после начала асфальтных работ

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4 комментария

Жители дома 17, расположенного в переулке Джамбула, заметили трещину в стене дома, которая появилась вскоре после начала здесь дорожных работ. Местные жители хотят узнать, для чего был снят асфальт и что делать дальше.

По словам жителей переулка, несколько дней назад рабочие раскопали яму возле здания, а теперь «в 50 см от фундамента» ведут строительные работы. Читатели «Фонтанки» уточнили, что в момент работ по стене дома пошла трещина, но что именно спровоцировало ее появление — пока не ясно.

В районной администрации «Фонтанке» сказали, что заявка по поводу трещины была передана Жилкомсервису № 2 Центрального района.

В переулке Джамбула сейчас идет реконструкция сетей Центрального района. Работают сотрудники «Россети Ленэнерго».

«Специалисты <…> ведут работы по реконструкции сетей 6-10 кВ на участке переулка Джамбула для повышения надёжности электроснабжения жителей Центрального района. Работы проводятся с соблюдением всех строительных норм», — уточнили в организации.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
51 минута
Дааа.. Тут никаких Учений ФСБ (ТМ) не надо..
Панкихой
8 минут
"Специалисты ведут работы" ... Кстати, наверное даже земляки того Джамбула.
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