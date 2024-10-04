Актёр Василий Ливанов остаётся в реанимации в тяжелом состоянии

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова остается тяжелым. Он находится в реанимации отделения неврологии, сообщили 4 октября РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Официально о госпитализации 89-летнего актера стало известно накануне. Ряд СМИ писали об этом еще 1 октября, но семья Ливанова информацию опровергала.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина. Наибольшую популярность получил, сыграв Шерлока Холмса в многосерийном фильме режиссера Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986).

Голосом Ливанова говорит Карлсон в мультфильмах «Малыш и Карлсон», Крокодил Гена в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, Удав в «38 попугаях». Всего актер озвучил около 300 персонажей.