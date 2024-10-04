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Образ жизни Новое исследование ученых: за три недели на этих продуктах уровень холестерина начнет зашкаливать

Новое исследование ученых: за три недели на этих продуктах уровень холестерина начнет зашкаливать

Причем добровольцы, сидевшие на вредной диете, даже не набрали вес

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Мы сами выбираем, чем питаться, а значит, и как себя чувствовать

— Вернусь из отпуска и сяду на диету.

Кто из нас не уходил в гастрономический отрыв во время отдыха? Казалось бы, что случится за пару-тройку недель? Ну прибавится килограмм-другой, потом можно их сбросить.

Однако ученые из Оксфордского университета приходят к выводу: достаточно всего трех недель на вредном рационе, чтобы заработать ожирение печени и высокий уровень холестерина. Свое новое исследование они представили на недавнем конгрессе Европейского общества кардиологов в Лондоне.

В эксперименте участвовали 24 добровольца, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Одни должны были придерживаться диеты с высоким содержанием насыщенных жиров. Другие налегали на полиненасыщенные жиры. Испытание продолжалось в течение 24 дней. При этом все участники в начале и в конце исследования прошли МРТ и сдали анализ крови, чтобы наблюдатели оценили изменения. И вот к чему привели эти две диеты.

Питание с высоким содержанием насыщенных жиров

Насыщенные жиры содержатся в таких продуктах, как:

  • масло;

  • жирное мясо;

  • торты;

  • пирожные;

  • печенье.

Спустя 24 недели такого рациона у добровольцев на 20% увеличилось количество жира вокруг печени, что повышает риск развития диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Уровень «плохого» холестерина за три недели повысился на 10%, при том что вес участников не изменился. Так что, даже если человек ест вредную пищу и не толстеет, это вовсе не значит, что ему повезло. Стройные тоже могут страдать от внутреннего ожирения и высокого холестерина.

Питание с высоким содержанием полиненасыщенных жиров

Полиненасыщенные жиры, включая омегу-3 и омегу-6, снабжают организм необходимыми питательными веществами и содержатся в таких продуктах, как:

  • жирная рыба (скумбрия и лосось);

  • подсолнечное масло;

  • некоторые орехи.

Участники, которые питались пищей с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, показали совсем иные изменения. Спустя 24 дня общий уровень холестерина в крови и уровень «плохого» холестерина снизились примерно на 10%.

Кроме того, увеличились энергетические резервы в сердечной мышце по сравнению с периодом до исследования.

— Эффекты, наблюдаемые в этой группе, подчеркивают защитную роль полиненасыщенных жиров, — говорят авторы исследования.

Ученые также оценили влияние разных жиров в клетках сердечной мышцы. Они выращивали эти клетки в условиях, обогащенных насыщенными или полиненасыщенными жирами, и оценивали их реакцию.

В условиях с большим количеством полезных жиров клетки становились более активными в поглощении жира и его расщеплении для получения энергии. Поэтому диета с добавлением жирной рыбы, орехов и растительного масла помогает организму снизить уровень жиров в крови.

— Насыщенные жиры давно известны как причина гораздо более высокого риска сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование дает нам доказательства, что насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца, не вызывая никаких изменений в весе человека, — говорит профессор Джеймс Лейпер, заместитель медицинского директора British Heart Foundation.

Посмотрите на свои ноги

Десять лет назад в России провели масштабное исследование и выяснили, что повышенный уровень холестерина имеют 57,6% людей в возрасте от 25 до 64 лет.

Зачастую пациенты узнают о патологии уже после приступа либо сдав анализ крови. Однако симптомы гиперхолестеринемии (так называют повышенный уровень холестерина) могут проявляться на ногах. Эксперты британской службы здравоохранения назвали шесть «красных флагов»:

1. Боль в ногах.

Обычно она возникает во время ходьбы, физических нагрузок и проходит после нескольких минут отдыха. Боль бывает как легкой, так и сильной, нередко мучают спазмы. Часто болят обе ноги одновременно, хотя боль в одной ноге, как правило, сильнее.

2. Выпадение волос.

Несколько лет назад ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) провели эксперимент на мышах. Одних грызунов они кормили сбалансированной пищей, других — продуктами с высоким содержанием холестерина. Спустя 9 месяцев 75% мышей на вредном питании заболели и начали терять шерсть. Поэтому выпадение волос на ногах, замедленный их рост или даже гладкая блестящая кожа на ногах — всё это может быть симптомом высокого уровня холестерина.

3. Онемение или слабость

также могут указывать на проблему. Это происходит, потому что кровеносные сосуды в ногах сужаются или блокируются.

4. Незаживающие открытые язвы на ногах.

Из-за нарушений в кровотоке повреждаются клетки и ткани. Это может привести к тому, что даже небольшая травма на коже заживает очень долго или перерастает в язву.

5. Изменение цвета кожи на ногах.

Она становится бледнее, чем обычно, или синеет. Кроме того, нередко при высоком холестерине ноги становятся холодными на ощупь. Причина всё та же — нарушение кровотока.

6. Мышцы ног слабеют, становятся меньше,

потому что их кровоснабжение нарушается.

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