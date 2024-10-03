ЦАХАЛ ликвидировала члена «Хезболлы», ответственного за обстрел деревни на Голанских высотах

Хидер аль-Шебия, командовавший районом Хар-Дов в шиитской проиранской организации «Хезболла», был убит в результате авиаудара израильских истребителей. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Аль-Шебия был ответственен за обстрел друзской деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и отвечал за сотни пусков реактивных снарядов и противотанковых ракетных комплексов по позициям Армии обороны Израиля в районе Хар-Дова, горы Хермон и северной части Голанских высот», — говорится в сообщении. Утверждается также, что авиаудар был нанесен на основе разведданных.

27 июля вечером по спортивной площадке в деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах был нанесен массированный ракетный удар, в результате чего погибли 12 детей и подростков, а несколько десятков человек получили ранения. Израильские власти обвинили в совершении атаки террористическую организацию «Хезболла», действующую якобы под руководством Ирана. ЦАХАЛ также утверждает, что удары по Голанским высотам наносились иранскими ракетами Falaq-1.