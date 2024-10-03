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Общество Конституционный суд объяснил, что делать судьям, если полицейский забыл подписать протокол

Конституционный суд объяснил, что делать судьям, если полицейский забыл подписать протокол

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Отсутствие подписи в протоколе, замеченное в процессе судебного разбирательства, не может быть единственным основанием для прекращения дела об административном правонарушении и освобождения от ответственности. Соответствующее постановление Конституционного суда опубликовано 3 октября.

На неконституционность положений Кодекса об административных правонарушениях, позволяющих прекратить производство из-за отсутствия подписи составителя протокола, пожаловался житель Обнинска Виктор Кашин. В октябре 2020 года он пострадал в ходе конфликта в гаражном кооперативе. Статью о побоях его предполагаемому обидчику вменили только в 2022 году, но двухгодичный срок привлечения к ответственности на тот момент ещё не истёк.

То, что в протоколе нет подписи полицейского, своевременно обнаружено не было, и мировой суд начал слушать дело. Кашин указал, что огрехи в материалах судья заметила на первом заседании, но состоялось ещё четыре. В итоге дело всё же прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Основанием для этого стала именно отсутствующая подпись — без неё протокол не мог считаться допустимым доказательством.

Суды могут вернуть материалы авторам для устранения недостатков до того, как дело начнут слушать по существу. Возвращения протокола уже в процессе действующее законодательство не допускает.

Заявитель счёл это не соответствующим Основному закону. Конституционный суд с ним согласился. Не предусмотренная законодательством возможность вернуть протокол авторам на этапе судебного разбирательства не свидетельствует об обязанности судьи прекратить производство из-за отсутствия состава правонарушения.

«Отсутствие в протоколе подписи составившего его лица обусловливается обычно халатностью, а не преднамеренным характером действий. И это не свидетельствует о том, что обстоятельства административного правонарушения фактически не имели места. Обязанность судьи прекратить производство по делу при наличии таких недостатков не допускает принятия иных решений и объективно препятствует привлечению виновных лиц к ответственности, что не согласуется с принципами правового государства, верховенства права, конституционной законности и справедливости», — ретранслирует позицию КС его пресс-служба.

Спорные нормы признаны не соответствующими Конституции. Законодатель должен внести соответствующие изменения в КоАП. До тех пор, если отсутствие подписи будет замечено только на этапе рассмотрения дела по существу, судья обязан вызвать в суд автора документа для подтверждения и продолжения процесса. Дело жителя Обнинска подлежит пересмотру.

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