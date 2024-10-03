Суд арестовал инспектора администрации Московского района по делу о хищении в горбольнице № 20. Она стала десятым фигурантом

В Петербурге продолжают избирать меры пресечения фигурантам дела о хищении в городской больнице № 20. Еще одна подозреваемая, которую до конца ноября отправил под стражу Куйбышевский районный суд, — инспектор по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Валентина Резникова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг, 3 октября.

Из судебных материалов следует, что Резникова была в дружеских отношениях с руководством городской больницы № 20 и якобы была причастна к фиктивному трудоустройству в учреждение не менее трех человек. Женщину задержали 1 октября. Обвинение ей еще не предъявили.

Во вторник экономическая полиция провела 50 обысков в домах и квартирах фигурантов в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. У руководителей медучреждения нашлась элитная недвижимость в одной из башен столичного «Сити» и дорогие автомобили. После обысков в кабинетах следствия оказались 35 человек.

В среду, 2 октября, суд арестовал девятерых фигурантов дела. Среди них — начальница отдела кадров медучреждения Алиса Костенкова, главный бухгалтер Ольга Яковлева, заместитель главного врача по экономике Наталия Чоха, фиктивно трудоустроенные экономист Елена Тодурова, уборщик Вадим Косухин, «оператор ЭВМ» Анна Кудишкина.

Некоторые из них оказались гражданами Эстонии и Израиля, а также имели ВНЖ Греции и рабочие визы в США и ОАЭ. Подробнее об интересных фактах в биографии «экономистов» и «операторов ЭВМ» можно прочитать здесь.