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Бизнес Город Общество Признание и Влияние Вы предлагаете — мы награждаем. Выдвигайте своих претендентов на премию «Фонтанки»

Вы предлагаете — мы награждаем. Выдвигайте своих претендентов на премию «Фонтанки»

Уже неделю читатели предлагают своих номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» по восьми номинациям. Предложите и вы, чтобы повысить шансы на выход в финал бизнеса, которому вы доверяете.

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2 комментария

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» задумана как возможность для жителей Петербурга и Ленобласти поблагодарить компании и учреждения города за их работу: качественные товары, хороший сервис, высокий уровень услуг. Подумайте и напишите нам: в какой магазин вы ходили в последний раз с удовольствием? Где ваши дети любят проводить время? Какой онлайн-сервис позволил, не отходя от компьютера, решить вашу задачу? Кому вы доверяете воспитание или стрижку своего четвероногого друга? Какие продукты местного производства предпочитаете? Где лучше всего работается?

Для того, чтобы выразить свое мнение и предложить кандидата, достойного награды, заходите на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Здесь нужно авторизоваться (через «Яндекс», «ВКонтакте» или Telegram) и напечатать название компании или учреждения рядом с соответствующей номинацией. Всего их в этом году на первом этапе восемь:

  • Работодатель года

  • Сделано в СПб и ЛО

  • Учебное заведение года

  • Сервис года для животных

  • Загородный отдых года

  • Детский центр года

  • Магазин года

  • Онлайн-сервис года

Мы ждем ваших предложений до 5 ноября. Затем из названных вами претендентов будет выбран ТОП-10 в каждой номинации. А с 7 ноября и до середины декабря начнется следующий этап — голосование. К 8 «народным» номинациям добавятся еще две — «Стартап года» и «Проект года» — где десятки финалистов будут сформированы экспертами и редакцией «Фонтанки.ру». Абсолютного победителя в каждой номинации определит количество отданных голосов — мы объявим их в декабре на торжественной церемонии.

А пока еще есть время выдвинуть своего кандидата на победу и рассказать о премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» друзьям, коллегам, партнерам — чтобы победили по-настоящему достойные этого компании.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
59 минут
работодатель года - военкомат отдых и магазины - за бугром
BARSUKA
1 час
Начинать нужно с пересмотра номинаций... Начните со сбора новых номинаций.
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