В Польше состоится премьера фильма Rust, на съемках которого Болдуин выстрелил в оператора

В Польше на фестивале EnergaCAMERIMAGE состоится премьерный показ фильма Rust («Ржавчина»), сообщили 3 октября в пресс-службе организации. Картина стала известна благодаря инциденту во время съемок, когда актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора с Украины Галину Хатчинс.

Сюжет фильма переносит в 1880-е годы в штат Вайоминг и рассказывает о 13-летнем подростке, который теряет родителей и странствует вместе с младшим братом и выжившим из ума дедушкой.

Однако картина примечательна другим. В 2021 году на съемках произошел несчастный случай с участием Алека Болдуина. Актер выстрелил из пистолета в сторону оператора Хатчинс, оружие оказалось заряжено боевыми патронами. Женщину доставили в больницу, там она скончалась от полученных ран. В отношении Болдуина возбудили уголовное дело и обвинили в непреднамеренном убийстве.

Разбирательство шло два года. В апреле 2023 года обвинения против актера сняли из-за недостаточного количества доказательств, но в январе 2024-го их выдвинули снова. Дело в отношении Болдуина закрыли только в июле.

Виновной в непреднамеренном убийстве суд признал специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид. Ей назначили наказание в виде 18 месяцев тюрьмы.