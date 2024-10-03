ТАСС: Один из участников перестрелки у офиса Wildberries улетел в Монако

Участника конфликта у офиса Wildberries в Москве отпустили на свободу на следующий день после ареста, сообщил 3 октября ТАСС. По информации агентства, речь идет об Игоре Коноплеве (настоящее имя — Идрис Балатбаев), который вскоре после выхода улетел в Монако. Коноплев владеет сетью кофеен «Тревелерс кофе».

Кроме него, в тот же день был отпущен и сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук. Процессуальный статус обоих неизвестен, однако к Коноплеву обвинения не предъявлялись, отмечает СМИ.

Конфликт у офиса Wildberries, закончившийся стрельбой и гибелью двух человек, произошел в Москве 18 сентября. Все началось с появления Владислава Бакальчука в сопровождении нескольких лиц. Сооснователь WB при поддержке остальных попытался попасть в офис компании, но туда его не пустила охрана. Вскоре после этого и началась стрельба.

Суд вскоре арестовал 30 человек. СМИ тогда сообщали, что Бакальчука обвинили сразу по нескольким тяжким уголовным статьям, среди которых было и убийство. Однако бизнесмен вскоре вышел на свободу, каков его статус сейчас — неясно.

Бывшая жена Бакальчука Татьяна, вернувшая девичью фамилию Ким, позднее заявила, что правоохранительные органы разберутся в произошедшем у офиса WB.