«Что за квас из крана течет?»: черно-коричневая вода вновь льется из кранов жителей Ломоносова.

Жители Ломоносова бьют тревогу — из кранов в их домах вновь льется черно-коричневая вода. Такая проблема настигла часть горожан. В квартирах сейчас идет периодическое протапливание.

На состояние воды местные жители жалуются в соцсетях уже несколько дней. Настоящий бум из фотографий ванн и раковин произошел в группе «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ». В комментариях пишут, что цвет воды, льющейся из кранов, оставляет желать лучшего. «Что за квас из крана течет?» — вопрошают местные. Достаточно плачевная ситуация с водой наблюдается у жителей улиц Победы, Красного Флота, Федюнинского, Александровской, Ораниенбаумского проспекта и других. Люди пишут свои жалобы вице-губернатору Петербурга Сергею Кропачеву под одним из его постов «ВКонтакте». Вечером 3 октября у Кропачева пройдет прямая линия.

1 из 6 Источник: «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ» / Вконтакте

«Петербургтеплоэнерго» на данный момент проводит в Санкт-Петербурге, в том числе и в Ломоносове, периодическое протапливание. В пресс-службе организации «Фонтанке» прокомментировали предположительную причину происходящего.

«Возможно, проблема возникла на внутридомовых сетях потребителей, которые перед началом отопительного сезона не были должным образом промыты», — сказали в «Петербургтеплоэнерго», В организации уточнили, что из ее теплоисточника вода отпускается надлежащего качества.

Ранее жители Ломоносова уже страдали от ржавой воды. Проблема начала преследовать горожан после того, как дома были переведены с «жесткой» воды на более «мягкую». В начале сентября председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию с качеством воды в Ломоносове под личный контроль.