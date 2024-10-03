Песков прокомментировал информацию о «черных списках» артистов из-за их позиции по СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы созданных «черных списках» артистов, которым запрещено выступать на территории страны из-за собственной позиции касаемо спецоперации. Пескова 3 октября цитируют федеральные СМИ.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — ответил он.

В беседе с изданием представитель Кремля допустил, что позиция артиста в данном вопросе «может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия», однако к Кремлю это отношения не имеет.

Ранее в Сети появилась информация о списке из 79 артистов и групп, которые запрещены в России. При этом он может носить рекомендательный характер.