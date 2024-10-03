В Казани закрыли аэропорт

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация 3 октября.

Как сообщает пресс-служба, аэропорт закрыт с шести утра «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

Вероятно, речь идет о возможной атаке беспилотниками. Самолеты уходят на запасные аэродромы. По данным онлайн-табло, на вылет задержаны 9 рейсов, на прилет 8.