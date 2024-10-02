Стоимость соцсети Х* упала почти на 80% после ее приобретения Маском

За два года соцсеть Х* упала в цене почти на 80%

Фонд Blue Chip Growth Fund оценивает акции X* в 4,2 миллиона долларов на конец августа. Это на 24% ниже июльской стоимости. Кроме того, на момент покупки соцсети Илоном Маском в октябре 2022 года акции стоили 19,66 миллиона долларов, а сама сделка по приобретению X* обошлась бизнесмену в 44 миллиарда долларов. Эксперты связывают падение цены с сокращением доходов компании от рекламы.

После завершения сделки по покупке X* два года назад Илон Маск заявил, что приобретает соцсеть не для заработка. «Я приобрел Twitter** не чтобы заработать денег, я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», — написал Маск в обращении к рекламодателям, которое опубликовал в своем аккаунте.