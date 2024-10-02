В Чите женщина с лопатой напала на полицейского и получила смертельный выстрел в ногу





В Чите женщина напала на полицейского с лопатой и попыталась спустить собаку. Участковый вынужден был стрелять. Ранение для дебоширки оказалось смертельным. Подробности случившегося порталу «Чита.ру» сообщили 2 октября в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В полицию обратился читинец и пожаловался на конфликт с нетрезвой соседкой. Прибывшие на место сотрудники отдела полиции «Ингодинский» действительно встретились с крайне недружелюбно настроенной женщиной в изрядном подпитии. Гостеприимства и цензурных слов для правоохранителей у нее не нашлось, зато агрессии было в избытке. Увещевания сотрудников не действовали. Сначала женщина попыталась спустить на полицейских цепного пса, а после бросилась на участкового со штыковой лопатой.

«Участковый уполномоченный в соответствии с положениями Закона „О полиции“ был вынужден применить табельное оружие», — говорится в сообщении УМВД. После первого предупредительного выстрела в воздух последовал второй — в ногу нападавшей. Он же и стал для нее последним. Женщину доставили в больницу, где она на следующий день скончалась от полученного ранения. Ее возраст не уточняется.

Сейчас в полиции проводится проверка.