Путин рассказал, во что ему обошелся эспрессо с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин во время визита в индустриальный поселок «Руднево» выпил кофе вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже он пошутил, что расплатился «в кредит», пишет 2 октября РИА Новости.
Позднее за президентский кофе расплатился один из сопровождающих Путина и Собянина.
Во время визита в «Руднево» президент также пообщался со студентами и отметил, что суть боевых действий с началом применения на поле боя беспилотников сильно изменилась. Учащиеся колледжей специализируются на сборке и управлении дронами.
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