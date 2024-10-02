Путин рассказал, во что ему обошелся эспрессо с Собяниным

Президент РФ Владимир Путин во время визита в индустриальный поселок «Руднево» выпил кофе вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже он пошутил, что расплатился «в кредит», пишет 2 октября РИА Новости.

Источник: kremlin.ru

Позднее за президентский кофе расплатился один из сопровождающих Путина и Собянина.

Во время визита в «Руднево» президент также пообщался со студентами и отметил, что суть боевых действий с началом применения на поле боя беспилотников сильно изменилась. Учащиеся колледжей специализируются на сборке и управлении дронами.