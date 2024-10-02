В тестировании виртуального «Подорожника» могут поучаствовать 20 000 петербуржцев. Объявлен допнабор

Комитет по транспорту и ГКУ «Организатор перевозок» объявили дополнительный набор желающих поучаствовать в тестировании мобильного приложения «Подорожник». Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха»; заявку можно оставить на сайте «Организатора перевозок».

В тестировании виртуального «Подорожника», используемого для оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга, могут принять участие 20 000 жителей Северной столицы. Завершить тестирование и запустить приложение планируется до конца 2024 года.

По словам зампредседателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, «тестирование протекает успешно», а расширение фокус-группы необходимо для эффективного анализа работоспособности нового сервиса и получения «более расширенной обратной связи от пассажиров».

Тестирование началось 1 сентября, и с помощью приложения уже было совершено более 28,5 тысячи поездок и осуществлено свыше 7 960 пополнений на 1,85 миллиона рублей.

В мобильном приложении на текущем этапе реализован единый электронный билет на «Подорожнике», месячный комбинированный билет (трамвай плюс троллейбус и автобус) и разовый (гостевой) билет на базе QR-кода. Его планируется дополнить месячным билетом на автобус.

Техническая возможность оплаты проезда при помощи виртуального «Подорожника» уже есть во всех автобусах, трамваях «Чижик» и на всех турникетах метро. Ведется работа по дооснащению оборудованием и троллейбусов.