Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

1 м/c,

вос.

 760мм 86%
Подробнее
8 Пробки
USD 94,51
EUR 104,45
Что такое Кудрово
Блатные номера вернулись
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Откуда у водителей скорой деньги
Когда дадут тепло
Дело врачей: проведено 50 обысков
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Город Общество Технологии В тестировании виртуального «Подорожника» могут поучаствовать 20 000 петербуржцев. Объявлен допнабор

В тестировании виртуального «Подорожника» могут поучаствовать 20 000 петербуржцев. Объявлен допнабор

858
2 комментария

Комитет по транспорту и ГКУ «Организатор перевозок» объявили дополнительный набор желающих поучаствовать в тестировании мобильного приложения «Подорожник». Об этом 2 октября сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха»; заявку можно оставить на сайте «Организатора перевозок».

В тестировании виртуального «Подорожника», используемого для оплаты проезда в общественном транспорте Петербурга, могут принять участие 20 000 жителей Северной столицы. Завершить тестирование и запустить приложение планируется до конца 2024 года.

По словам зампредседателя Комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, «тестирование протекает успешно», а расширение фокус-группы необходимо для эффективного анализа работоспособности нового сервиса и получения «более расширенной обратной связи от пассажиров».

Тестирование началось 1 сентября, и с помощью приложения уже было совершено более 28,5 тысячи поездок и осуществлено свыше 7 960 пополнений на 1,85 миллиона рублей.

В мобильном приложении на текущем этапе реализован единый электронный билет на «Подорожнике», месячный комбинированный билет (трамвай плюс троллейбус и автобус) и разовый (гостевой) билет на базе QR-кода. Его планируется дополнить месячным билетом на автобус.

Техническая возможность оплаты проезда при помощи виртуального «Подорожника» уже есть во всех автобусах, трамваях «Чижик» и на всех турникетах метро. Ведется работа по дооснащению оборудованием и троллейбусов.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282782135
32 минуты
Сел телефон - иди пешком. :)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
Новости компаний
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Новости компаний
«Новый Лесснер» для учебы
30 сентября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» стал победителем конкурса «Лидер строительного качества»
2 октября, 18:05
Будьте здоровы! В Пушкинском районе появится современный поликлинический комплекс
2 октября, 18:00
Социальные объекты «Главстрой Санкт-Петербург» — «Лидеры строительного качества»
2 октября, 16:51
На форуме подвели итоги пилотного проекта по экспертизе проектной документации по ЦИМ
2 октября, 16:11
«ПСК Эксперт» Блеснем «архиллектом». Часть вторая
2 октября, 14:15
Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего делаПредставители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей премии получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.
2 октября, 11:54
Музыкальный коллектив Концерна «Алмаз — Антей» победил в конкурсе «Заводские таланты»Музыкальная группа «АмиГоз», которая состоит из работников Обуховского завода, входящего в Концерн ВКО «Алмаз — Антей», стала лауреатом первой степени в номинации «Творческие коллективы» и «Авторы — исполнители» первого музыкального конкурса «Заводские таланты» для сотрудников промышленных предприятий города. Финал творческого состязания прошел 22 сентября в Петербурге на площадке конгресс-центра «Ленполиграфмаш».
2 октября, 10:27
GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!»Федеральный девелопер GloraX стал партнером проекта «Я — Строитель Будущего!».. Это программа популяризации профессий в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для детей и молодёжи. В рамках деловой программы IV Международного строительного чемпионата, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, будут проведены обучающие интерактивы и конкурсы для школьников и студентов, участвующих в проекте «Я — Строитель Будущего!».
1 октября, 18:00
На смену льготной ипотеке пришли другие предложения«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям скидку на квартиры.
1 октября, 17:43
В Группе «Эталон» поделились опытом популяризации строительства среди молодежиПресс-секретарь Группы «Эталон» Евгений Новиков принял участие в заседании рабочей группы по реализации инициативного проекта «Я — строитель Будущего!».
1 октября, 17:10
«КВС» открыла продажи в новом корпусе ЖК «Любоград»«КВС» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Любоград». Это корпус №2.3 четвертой очереди, с красивым названием «Кот Баюн».
1 октября, 16:25
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый» ко Дню пожилого человекаБанк «Санкт-Петербург» ко Дню пожилого человека, который празднуется в России 1 октября, улучшает условия по вкладу «Пенсионный особый». Теперь максимальная ставка по этому вкладу составит 21% годовых на удобном сроке — 31 день. И это самая высокая ставка во всей линейке Банка и предлагается она особенным клиентам БСПБ — пенсионерам.
1 октября, 15:40