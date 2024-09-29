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    Ну наконец-то виртуальный. В Петербурге тестируют приложение для «Подорожника»

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    В Петербурге в тестовом режиме запустили мобильное приложение «Подорожник». Это одна из самых ожидаемых технологий для горожан, использующих общественный транспорт. Никаких наличных и вечно теряющихся карточек оплачивать проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае можно будет с помощью телефона. Виртуальный «Подорожник» обещают сделать общедоступным до конца 2024 года. Корреспондент «Фонтанки» проверил, как работает приложение.

    Текстовая версия тест-драйва «Подорожника» вышла на «Фонтанке» 25 сентября. Если хотите узнать подробнее, переходите по ссылке.

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