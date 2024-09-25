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Город Технологии Скоро заработает приложение «Подорожник». «Фонтанка» посмотрела, как проезд оплачивают QR-кодом и NFC

Скоро заработает приложение «Подорожник». «Фонтанка» посмотрела, как проезд оплачивают QR-кодом и NFC

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11 комментариев

Приложение «Подорожник» для телефонов разработали в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Теперь пассажиры смогут оплачивать любой общественный транспорт в Санкт-Петербурге с помощью мобильных устройств. Планируется, что виртуальный «Подорожник» станет доступен каждому до конца 2024 года. В среду, 25 сентября, «Фонтанка» присутствовала на испытаниях оплаты при помощи технологии NFC и QR-кода.

Что такое мобильное приложение «Подорожник»?

Приложением можно оплачивать проезд на всех видах наземного транспорта и в метрополитене, установив его на телефон. Для мобильных устройств на Android доступна оплата при помощи NFC-технологии (прикладывать телефон к валидатору или турникету), а на iPhone проезд можно оплатить QR-кодом. На этом функционал не заканчивается — теперь пополнить баланс «Подорожника» можно будет без обращения в кассу, кроме того, не потребуется активация после пополнения баланса по интернету.

Из дополнительных возможностей — покупка через интернет проездных билетов, формирование отложенного платежа, история платежей и поездок, построение маршрута и актуальная информация о действующих маршрутах.

«Главное преимущество этого приложения в том, что не требуется обращаться в кассу, не требуется активировать билет после его онлайн-пополнения. Всех приглашаем присоединиться к тестированию», — рассказал директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов.

Приложение будет доступно во всех популярных магазинах — Google Play, AppStore, RuStore. Планируется, что виртуальный «Подорожник» запустят до конца 2024 года, а пока для участия в тестировании можно подать заявку на сайте петербургского «Организатора перевозок». Места еще есть.

Как работает виртуальный «Подорожник»?

Корреспондент «Фонтанки» присутствовал на испытаниях виртуального «Подорожника». Заместитель директора по технологическому и техническому обеспечению СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Семенов оплачивал проезд при помощи QR-кода на iPhone, а 16-летний школьник Виталий платил девайсом на Android с технологией NFC. Мы проехались на автобусе от станции «Московские ворота» до «Электросилы», зашли в метро, а затем вернулись обратно на автобусе.

Оплата технологией NFC уже привычна. Здесь проблем не возникло, и тестирование прошло успешно. Достаточно включить приложение на мобильном телефоне, выбрать «Единый электронный билет» и приложить устройство к валидатору или турникету. Методика одинаковая и в наземном транспорте, и в метрополитене. После этого должна появиться надпись: «Оплата прошла успешно».

«Очень нравится приложение — без шуток. Оно удобное, простое в использовании, приятный и простой интерфейс. Все весьма круто, понятно, стильно, молодежно», — ответил Виталий на вопрос об опыте использования.

Непривычна оплата QR-кодом в наземном транспорте и в метрополитене. Для этого на iPhone потребуется открыть в приложении «Единый электронный билет», после этого сформируется QR-код, который надо будет отсканировать при помощи валидатора или турникета. К удивлению корреспондента «Фонтанки», в нижней части валидатора оказался специальный считыватель, а на турникете он находится около иконки NFC.

Во время тестирования нововведений все же возникли небольшие трудности при оплате билета в автобусе QR-кодом при помощи IPhone. В первый раз купить билет не получилось, но в ходе второй поездки валидатор принял QR-код уже без проблем.

«По QR-коду могут происходить сбои за счет того, что технология работает в онлайн-режиме и зависит от качества связи непосредственно в городе, но перерывы могут быть непродолжительными. Стоит подождать 20–30 секунд, и оплата пройдет в штатном режиме», — объяснил затруднение заместитель директора по технологическому и техническому обеспечению СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Семенов.

На станциях метро таких неожиданностей с iPhone и QR-кодом не возникает. Турникет успешно принял оплату c экрана iPhone.

Что делать, если в общественный транспорт зайдет контролер?

В приложении «Подорожник» есть специальная функция контроля. Пассажиру потребуется открыть ее на телефоне, а затем показать QR-код. Контролер сможет считать его своим устройством и подтвердить оплату либо визуально посмотреть электронный билет. В нем будут данные о времени платежа, типе транспорта и самом рейсе. Кроме того, подтвердить оплату еще можно повторным прикладыванием к валидатору.

Тестирование виртуального «Подорожника»

Замдиректора по технологическому и техническому обеспечению СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Семенов рассказал, что по планам в тестировании примет участие около 10 тысяч человек. Фокус-группу постепенно расширят, чтобы проверить нагрузку на центр обработки данных и проверить работоспособность системы. «Наша цель, чтобы при пользовании мобильным приложением максимально оперативно могли проходить и через турникеты метрополитена, и оплачивать проезд на наземном транспорте», — поделился Семенов.

Испытания приложения начались 1 сентября. Пока в фокус-группе находится около 5000 человек — простые жители Петербурга и сотрудники транспортного блока правительства города. Всего совершено более 18 тысяч поездок, свыше 5300 пополнений на сумму 1,19 млн рублей.

Пока в «Подорожнике» отсутствуют льготные билеты, но планируется, что в перспективе их туда добавят.

Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
11
Dmitriy9000
1 час
И года не прошло! - Ой, или десять уже?
b-zzone
58 минут
Лично для меня, из удобств - только пополнение, без активации. В трамвае старые валидаторы. Там пока 1 нужный валидатор на вагон и он еще карты принимает. Будет очередь.
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