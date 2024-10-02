«Была бы такая пропаганда раньше, многие бы тут не сидели»: Володин рассказал, откуда исходит угроза бездетности

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании ГД 2 октября рассказал, чем опасна пропаганда отказа от рождения детей. По его словам, существуй она раньше, сегодня многих, кто сидит в Госдуме и выступает против закона, могло и не быть.

«Это сущность человеческая, но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности», — заявил председатель ГД. Все, кто выступает против принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри, «будут против своих матерей, против их выбора родить», подчеркнул Володин.