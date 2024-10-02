«Была бы такая пропаганда раньше, многие бы тут не сидели»: Володин рассказал, откуда исходит угроза бездетности

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на заседании ГД 2 октября рассказал, чем опасна пропаганда отказа от рождения детей. По его словам, существуй она раньше, сегодня многих, кто сидит в Госдуме и выступает против закона, могло и не быть.
Володин также рассказал, откуда россиянам навязывают мысли об отказе от рождения детей.
«Это сущность человеческая, но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности», — заявил председатель ГД. Все, кто выступает против принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри, «будут против своих матерей, против их выбора родить», подчеркнул Володин.
Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри на рассмотрение Госдумы внесли 25 сентября. Запретить группа депутатов от «Единой России» предлагает контент, который формирует негативное отношение к семье и детям, а также пропагандирует отказ от деторождения.
В случае принятия штрафы за популяризацию движения чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц и до 5 млн рублей — для юрлиц.
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