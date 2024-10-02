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Власть Общество Во Франции отклонили процедуру импичмента Эммануэля Макрона

Во Франции отклонили процедуру импичмента Эммануэля Макрона

825
3 комментария

Во Франции юридический комитет Национальной ассамблеи остановил процедуру импичмента президента республики. Об этом в среду, 2 октября, сообщает французская газета Le Figaro.

Процедура импичмента президента Франции Эммануэля Макрона была отклонена в ходе голосования в юридическом комитете Национальной ассамблеи. Голоса участников комиссии разделились на 15 «за» и 54 «против».

Процедуру импичмента Эммануэля Макрона начала французская ультралевая партия «Непокоренная Франция» (LFI) после того, как президент республики отказался назначить премьер-министром Люси Касте, кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP). Как передает Le Figaro, предложение об отставке президента впервые обсуждалось в нижней палате после того, как аппарат ассамблеи две недели назад подтвердил его «приемлемость».

Несмотря на то что в Национальной ассамблее высказались против инициированной процедуры отрешения Эммануэля Макрона от должности президента, рассмотрение процедуры импичмента может быть восстановлено. Это произойдет, если с предложением об отставке Макрона согласятся руководители всех парламентских групп в течение следующих двух недель.

Напомним, в августе этого года Эммануэль Макрон отклонил кандидатуру коалиции левых партий «Новый народный фронт» на пост премьер-министра Франции. После проведенных консультаций глава государства пришел к выводу, что программа «Нового народного фронта» гарантированно бы вызвала вотум недоверия правительству от лица других партий.

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Комментарии
3
гастарбайтер
5 минут
Ох уж эти французы-затейники! Одного президента не переизбрали, другого - посадили, третьему - импичмент пытаются объявить... То ли дело в ... ( не скажу где, потому что там есть закон о злоупотреблении свободой СМИ и за такое можно сесть)...
Кот Ученый
19 минут
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