GPS-помехи помешали провести аэрофотосъемку на восточной границе Финляндии

GPS-помехи возле границы Финляндии с Россией вызвали значительные проблемы для аэрофотосъемок и лазерного сканирования местности, которые проводила Национальная земельная служба. Об этом 2 октября сообщило издание Yle.

Подобные сбои затрудняют сбор данных о лесах, позволяющие предотвратить ущерб от наводнений, который составляет десятки миллионов евро ежегодно. При длительных помехах GPS проблемы со сбором данных приведут к значительным затратам для общества, отмечает Yle.

Земельная служба предложила в качестве решения своеобразный «прогноз помех» GPS, который мог бы позволить лучше подготовиться к последствиям помех, но источник помех, значительно усилившихся в последнее время, неизвестен. Издание тактично отмечает, что ранее «глушение GPS-сигнала связывали с помехами со стороны России».