Песков: в Кремле не видят очевидных тем для разговора Путина и Шольца

Москва не получала от Германии запрос на телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом 2 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Общих тем [для разговора] на поверхности нет. Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию. <…> Это инициатива Берлина», — сказал Песков. Также он подчеркнул, что Путин был и остается открытым для диалога.

1 октября немецкие СМИ писали, что Олаф Шольц в ближайшее время планирует поговорить с Владимиром Путиным по телефону. В июне текущего года канцлер Германии уточнял, что разговор между лидерами двух государств будет иметь смысл, если найдутся конкретные темы для обсуждения.