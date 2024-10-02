Ремонт дороги между М-10 и Колпино выходит на финишную прямую

Речь идет об участке от поворота на Московское шоссе до въезда в Тельмана, что недавно получил статус города. Ремонт там стартовал в начале сентября и теперь выходит к финишу: дорожники готовятся укладывать новый асфальт, рассказали 2 октября в дорожном комитете Ленобласти.

Перед укладкой покрытия дорогу усилили бетонной плитой: после снятия ям и колеи в дело вступил ресайклер, замешивавший в правильной пропорции цемент, щебень, грунт, воду и добавку. Затем нужно было время, чтобы бетон набрал прочность, а после лаборатория взяла керны на проверку.

Одновременно обустраивают новую остановку у самого выезда на Московское шоссе. Там значительно увеличат площадку и сделают пандус. Расположена остановка ровно напротив подъезда к Войскорово, который отремонтировали этим летом.