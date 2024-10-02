«Ъ»: продажи шин для легковых автомобилей выросли почти на треть

Продажи шин для легковых машин в России за период с января по август выросли почти на треть, составив 90,2 млрд рублей. Об этом в среду, 2 октября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»).

С начала текущего года продажи увеличились на 18% в количественном и на 28,9 % в денежном выражении. Сегмент является самым крупным на рынке, на него приходится 85 % продаж всех покрышек по всей стране.

По словам экспертов, скачок связан с ростом транспортного рынка и инфляционными ожиданиями. Как отмечают в компании Pirelli, водители покупают новые автомобили с летними шинами, а после приобретают зимние комплекты. «Мы видим рост по авторынку, и на нас это тоже отразится»,— поясняют эксперты.

По данным ЦРПТ, по итогам августа шины для легковых автомобилей подорожали на 5,2 % год к году, до 6,2 тыс. рублей, нешипованные зимние — на 6,8 %, до 6,1 тыс. рублей, летние — на 5,5 % в годовом выражении, до 5,56 тыс. рублей.

Еще одно подорожание на автомобильном рынке ожидается по причине повышения утильсбора. На сколько может вырасти цена на самые популярные в России иномарки уже этой осенью, а на сколько — в следующем году и через год, читайте в материале «Фонтанки».