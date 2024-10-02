Израиль атакуют со стороны Ирана и Ливана. Что известно к этому часу

Как передает The Jerusalem Post, вечером во вторник, 1 октября, Иран атаковал центральную часть Израиля. В результате ракетного удара на город Ход-ха-Шарон пострадали около 100 домов — некоторые из них разрушены особо серьёзно. При этом информации о раненых нет.

После иранской атаки начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви провел телефонный разговор с главой центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генералом Майклом Эриком Куриллой. Отмечается, что военные двух стран действовали сообща, обороняя территорию Израиля, за несколько дней до и во время атаки со стороны Ирана.

В среду, 2 октября, удары по военным позициям в глубине Израиля нанесли йеменские хуситы, используя три крылатые ракеты «Кудс-5». Помимо этого, утром были выпущены десятки ливанских ракет по северу Израиля. Как итог — в городе Метула пострадали четыре дома. Сообщений о раненых не поступало. В ответ на это израильская сторона нанесла авиаудар по городу Дахие в Ливане.

В КСИР атаку на Израиль ранее назвали «законным ответом» на посягательство на суверенитет Исламской Республики. Что произошло между странами — читайте в материале «Фонтанки».