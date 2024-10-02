Из России в ОАЭ самолёты полетят дольше и через Таджикистан и Пакистан

Время полетов из России в Объединенные Арабские Эмираты и обратно будет увеличено из-за новых обходных маршрутов. Об этом 2 октября сообщает авиаперевозчик «Уральские авиалинии».
Речь идет о рейсах из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Самолеты полетят в ОАЭ через Таджикистан, Пакистан и Оман, поэтому пассажиры теперь будут находиться в небе на 1 час 20 минут больше. Длительность рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Домодедово, увеличится на 2 часа 30 минут.
Для самолетов, выполняющих рейс по маршруту Москва — Дубай — Москва, потребуется дозаправка. Предположительно, она будет происходить в Душанбе.
«Специалисты авиакомпании находятся в процессе переобеспечения рейсов и получения разрешений на пролёт от авиационных властей данных стран», — уточнили «Уральские авиалинии.
Росавиация сообщила, что 2 октября полеты в аэропорты Израиля, Ирана, Ирака и обратно разрешены в период с 15:30 до 19 часов мск. Завтра, 3 октября, рейсы по этим же направлениям рекомендуется выполнять с 9 до 19 часов мск.
Вечером 1 октября Армия обороны Израиля сообщила о массированном запуске ракет из Ирана. Росавиация рекомендовала воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. Такая рекомендация будет действовать до особого распоряжения.
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