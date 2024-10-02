Из России в ОАЭ самолёты полетят дольше и через Таджикистан и Пакистан

Время полетов из России в Объединенные Арабские Эмираты и обратно будет увеличено из-за новых обходных маршрутов. Об этом 2 октября сообщает авиаперевозчик «Уральские авиалинии».

Речь идет о рейсах из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Самолеты полетят в ОАЭ через Таджикистан, Пакистан и Оман, поэтому пассажиры теперь будут находиться в небе на 1 час 20 минут больше. Длительность рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Домодедово, увеличится на 2 часа 30 минут.