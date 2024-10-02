Петербургский фонд запустил благотворительную акцию ко Дню учителя — поздравить педагога можно, сделав доброе дело

Благотворительный фонд «Алёша» впервые запустил акцию, приуроченную ко Дню учителя. Она позволит школьникам и их родителям принять участие в добром деле и особенным образом поздравить учителей.
Новая акция, по сути, — это продолжение другой популярной благотворительной инициативы «Дети вместо цветов». Она также проста: школьники и их родители объединяются, делают от своего класса пожертвование на спасение тяжелобольных детей, а в ответ получают подарок от фонда — уникальную грамоту и трогательную видеооткрытку, созданные специально ко Дню учителя.
«Они станут по-настоящему особенным поздравлением для учителя», — уверены в фонде «Алёша».
Пожертвования будут направлены на закрытие самых срочных сборов фонда — тем детям, кому помощь нужна прямо сейчас.
«Мы получаем много заявок от целых классов, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в акции „Дети вместо цветов“ и хотят сделать аналогичную ко Дню учителя. Многие только познакомились со своими педагогами 1 сентября, а некоторые просто не успели организоваться в веренице подготовительных хлопот», — прокомментировали свою инициативу в фонде.
Принять участие в акции можно уже сейчас. Для этого надо перейти на специальную страничку на сайте фонда «Алёша», внести пожертвование и указать свой е-mail.
Отметим, что благодаря акции «Дети вместо цветов», которую фонд провёл в преддверии Дня знаний, удалось собрать недостающую сумму на операцию для девятилетней Насти Макиенко. Теперь мечта девочки — встать на ноги — обрела реальные черты.