Петербургский фонд запустил благотворительную акцию ко Дню учителя — поздравить педагога можно, сделав доброе дело

Новая акция, по сути, — это продолжение другой популярной благотворительной инициативы «Дети вместо цветов». Она также проста: школьники и их родители объединяются, делают от своего класса пожертвование на спасение тяжелобольных детей, а в ответ получают подарок от фонда — уникальную грамоту и трогательную видеооткрытку, созданные специально ко Дню учителя.

«Мы получаем много заявок от целых классов, которые по тем или иным причинам не смогли принять участие в акции „Дети вместо цветов“ и хотят сделать аналогичную ко Дню учителя. Многие только познакомились со своими педагогами 1 сентября, а некоторые просто не успели организоваться в веренице подготовительных хлопот», — прокомментировали свою инициативу в фонде.